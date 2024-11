Israël renforce la pression économique contre le Hezbollah

Le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, a annoncé jeudi l'imposition de sanctions contre 24 clients importants de l'association Al-Qard Al-Hassan, une entité affiliée au Hezbollah et récemment désignée comme organisation terroriste. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une vaste campagne économique menée par l'establishment de la défense contre le mouvement chiite libanais. Ces sanctions ciblent des clients ayant effectué des dépôts substantiels auprès de l'association, laquelle finance directement les activités du Hezbollah, notamment l'achat d'armement, l'octroi de prêts et le versement de salaires aux membres de l'organisation.

"Les sanctions imposées aujourd'hui par le ministre de la Défense contribueront à localiser et à perturber l'activité financière internationale de ces entités et des organisations qui leur sont associées", a déclaré l'avocat Paul Landes, directeur du Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme d'Israël.

Le ministre Katz a souligné la détermination de son gouvernement : "Nous ne permettrons pas au Hezbollah et à ses soutiens de continuer à financer le terrorisme contre l'État d'Israël. Les sanctions économiques que j'ai imposées aujourd'hui font partie des efforts visant à démanteler les réseaux terroristes et à nuire à ceux qui leur fournissent de l'oxygène économique", a-t-il affirmé. "C'est un message clair et sans ambiguïté : nous atteindrons quiconque soutient le terrorisme - sur tous les fronts et par tous les moyens."

Cette nouvelle série de sanctions intervient alors que les tensions restent vives à la frontière nord d'Israël, où des échanges de tirs quotidiens ont lieu entre Tsahal et le Hezbollah depuis le début de la guerre à Gaza le 7 octobre dernier.