Israël révèle les violences sexuelles et les tortures subies par les otages du Hamas

Le ministère israélien de la Santé a révélé les violences sexuelles et les tortures subies par les otages du Hamas, y compris par les enfants, dans un rapport envoyé la semaine dernière au rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Alice J. Edwards.

Les traitements infligés par les ravisseurs comprennent des coups violents, le marquage au fer rouge, des violences sexuelles, la privation de nourriture et d'eau, l'arrachage des cheveux ou encore l'isolement. Les otages blessés le 7 octobre 2023, lors de l'attaque terroriste, n'ont pas reçu de traitement médical approprié, et s'ils ont reçu des soins médicaux, ils ont été traités sans anesthésie.

AP Photo/Fatima Shbair

Des conditions médicales préexistantes n'ont pas été traitées. Au moins un captif est mort et plusieurs autres ont eu besoin de soins médicaux d'urgence immédiats après leur retour en Israël lors du cessez-le-feu et de l'accord de libération d'otages de l'année dernière.

Selon les données médicales, la moitié de ceux qui sont rentrés étaient affamés. À leur retour, certains présentaient des signes de suralimentation par les ravisseurs pour améliorer l'apparence et le poids des otages avant de les renvoyer en Israël lors de l'accord de novembre 2023.

Dès le moment où les otages ont été emmenés dans la bande de Gaza, après avoir été témoins de la terrible violence et de la mort de leurs amis et de leurs familles, ainsi que de la destruction de leurs maisons dans le sud d'Israël pendant le massacre, "ils ont subi des coups, des humiliations et des violences verbales, physiques et sexuelles pendant le trajet".

Deux des enfants qui sont revenus ont déclaré avoir été attachés ensemble, et deux autres portaient des marques au fer rouge qui, selon les témoins qui sont revenus, ont été infligées intentionnellement. L'une des otages revenue a déclaré avoir été agressée sexuellement sous la menace d'une arme, tandis que d'autres ont été contraintes de se déshabiller sous surveillance.

Article 27A of the Israeli copyright law

Outre la séparation forcée d'avec leur famille, l'absence de mouvement et les transferts arbitraires, les otages ont également assisté à l'assassinat d'autres captifs sous leurs yeux. Les conditions dans lesquelles ils ont été détenus ont entraîné une série de conséquences psychologiques, selon le rapport.

Certains souffriraient de la "culpabilité du survivant", seraient réticents à parler de leur expérience par crainte de représailles de la part de ceux qui sont encore en captivité, et souhaiteraient même retourner en captivité pour aider ceux qui sont encore détenus par les terroristes.

Beaucoup de ceux qui sont revenus n'avaient pas de maison à retrouver, car leurs communautés sont en ruines. Certains avaient peu ou pas d'appétit après leur retour, tandis que d'autres se gavaient, même s'ils savaient que c'était irrationnel, de peur de n'avoir rien à manger le lendemain.