Israël s'apprête à libérer 110 prisonniers palestiniens, dont des terroristes condamnés à perpétuité

Israël a communiqué mercredi la liste des 110 prisonniers palestiniens qui seront libérés jeudi en échange des otages israéliens Gadi Mozes, 80 ans, Arbel Yehoud, 29 ans, et Agam Berger. Parmi les détenus figure notamment Zakaria Zubeidi, une figure notable arrêtée en 2019 pour des attaques près de Beit El et connu pour son évasion de la prison de Gilboa en 2021. La libération s'organisera en trois phases distinctes : pour Agam Berger, 30 prisonniers condamnés à perpétuité et 20 autres aux peines diverses seront relâchés. En échange d'Arbel Yehoud, ce sont 30 mineurs et femmes qui retrouveront la liberté. Enfin, pour Gadi Mozes, 30 prisonniers seront libérés, dont trois purgeant des peines à perpétuité.

Parmi les prisonniers notables figurent Mohammed Abu Warda, condamné à 48 peines de prison à vie pour les attentats à la bombe dans des bus de Jérusalem en 1996, ayant causé 44 morts. Sami Jaradat, impliqué dans l'attentat du restaurant Maxim à Haïfa en 2003 qui a tué 21 Israéliens, fait également partie des libérés.

Face aux célébrations massives qui ont suivi les précédentes libérations dans les villes palestiniennes, le Commandement central de Tsahal prend des mesures préventives. "Les services de renseignement israéliens commenceront à surveiller les prisonniers libérés dès leur sortie de prison, dans le but de perturber les potentiels défilés de victoire et d'empêcher les célébrations publiques honorant des terroristes condamnés", indique l'armée.

Des centaines de soldats supplémentaires ont été déployés en Judée-Samarie. Les préparatifs militaires incluent "le retrait des drapeaux palestiniens des espaces publics, la mise en place d'embuscades sur les routes menant aux sites de célébration et, si nécessaire, des frappes aériennes de précision près des zones de rassemblement en guise d'avertissement".