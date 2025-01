Israël s'apprête à rester au Liban pour une très longue période, au-delà de la période de 60 jours prévue par l'accord entré en vigueur le 27 novembre, a rapporté dimanche matin la chaîne israélienne Kan. Selon des sources israéliennes, l'État hébreu envisage de rester au Liban au-delà de 90 jours, car Tsahal estime qu'il est indispensable de demeurer dans un certain nombre d'avant-postes au Liban. Les sources ont déclaré que le Hezbollah ne respecte pas non plus sa part de l'accord et que toutes les forces du groupe terroriste chiite ne se sont pas retirées au-delà du fleuve Litani, comme prévu par l'accord de cessez-le-feu.

Israël attend par ailleurs, de voir qui dirigera le nouveau gouvernement libanais et s’il sera possible de coopérer avec lui sur la question de l’accord. "On ne peut pas faire confiance au Hezbollah qui s'efforcera de restaurer ses capacités dès que les forces de Tsahal quitteront le Liban", ont déclaré des responsables israéliens.

According to the Israeli copyright law 27A

Samedi soir, Kan rapportait des problèmes dans le fonctionnement de l'armée libanaise censée mettre en œuvre certains termes de l'accord. L'armée libanaise a effectivement déployé des troupes dans le sud du pays comme convenu, mais le nombre de soldats dans le secteur est inférieur aux 6 000 initialement prévus.

La question de la désunion au sein de l'armée libanaise quant aux motivations pour mettre en œuvre l'accord de cessez-le-feu a également été soulevée. D’un côté, le haut commandement dirigé par le général Joseph Aoun est motivé pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées par les Américains, mais de l’autre, là où se trouvent des commandants chiites, les performances sont nettement inférieures. Certains vont même jusqu'à fournir des renseignement au Hezbollah.