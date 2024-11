Israël: Smotrich plaide pour une "conquête" de Gaza et sa gestion civile par l'État hébreu

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a appelé lundi à la "conquête" de la bande de Gaza et à la prise en charge de son administration civile par Israël, lors d'une conférence organisée par le Conseil de Yesha à Jérusalem. "Il ne faut pas avoir peur de ce mot, nous pouvons et devons prendre la responsabilité civile là-bas. C'est une condition non négociable", a déclaré le ministre.

Réfutant les estimations concernant le coût d'une telle administration, Smotrich a qualifié ces projections de "pure absurdité". "On m'a fait peur à l'armée en me disant que cela coûterait 5 milliards. Ce ne sera pas 5 milliards, au maximum quelques centaines de millions. Mais même si c'était 5 milliards, je l'achète maintenant. Vous m'avez coûté 250 milliards de shekels l'année dernière, 5 milliards peuvent être étalés sur 50 ans", a-t-il argumenté.

Selon le ministre, Tsahal devra maintenir une présence sur place "pour combattre le terrorisme, assurer la sécurité et empêcher Gaza de se réarmer". Il a souligné que "le Hamas est avant tout un mouvement civil, sur lequel s'est constuite sa branche militaire. Il n'y a pas d'autre moyen, c'est la seule façon de détruire le pouvoir civil du Hamas".

Concernant la période de transition politique aux États-Unis, Smotrich a mis en garde contre les deux mois à venir jusqu'au 20 janvier, les qualifiant de "très difficiles et dangereux". "Il faut naviguer avec beaucoup de prudence et de responsabilité", a-t-il averti, soulignant l'importance de "faire attention aux décisions du Conseil de sécurité, car c'est un processus à sens unique qu'on ne peut pas inverser". "Cela s'applique à la Cisjordanie, à Gaza et au Liban. Il y a des contraintes", a-t-il conclu.