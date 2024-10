Israël sollicite Washington pour affaiblir le Hezbollah via de nouvelles élections au Liban

Dans une initiative diplomatique audacieuse, Israël a approché les États-Unis pour promouvoir de nouvelles élections au Liban, avec l'aide du Qatar comme intermédiaire. Cette démarche, révélée mercredi par l'émission "HaBoker Hazeh" sur la radio Kan Reshet Bet, vise à diminuer l'influence du Hezbollah au sein du gouvernement libanais.

Des responsables israéliens, s'entretenant avec leurs homologues américains, ont avancé qu'un nouveau scrutin au Liban pourrait non seulement affaiblir la position du Hezbollah, mais aussi "contribuer significativement à faire progresser un accord entre les deux pays". L'administration américaine n'aurait pas écarté cette proposition.

Cette stratégie s'inscrit dans un contexte régional complexe. Dimanche dernier, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a contacté des hauts responsables du Qatar, d'Arabie saoudite et de France, sollicitant leur aide pour faciliter l'élection d'un nouveau président au Liban. Il est à noter que le pays est sans président depuis plus d'un an en raison de dissensions internes.

Le choix de ces interlocuteurs n'est pas anodin. Le Qatar, l'Arabie saoudite et la France exercent une influence considérable au Liban, ce qui laisse penser à Washington qu'ils pourraient jouer un rôle déterminant dans cette affaire.