Israël : Trois soldats tués en 24 heures sur les fronts nord et sud

L'armée israélienne a annoncé mardi la mort de trois de ses soldats en l'espace de 24 heures. Le sergent-chef de réserve Saar Eliad Norski a été tué par une roquette dans la vallée de la Houla, le commandant de réserve Aviram Hariv est tombé au combat dans le sud du Liban, et le sergent Yishai Mann a péri dans un accident opérationnel près de Gaza.

Saar Norski, qui vivait récemment dans un van aménagé, avait envoyé un message à son amie quelques heures avant sa mort : "Il y a beaucoup de verdure autour. Une atmosphère du Nord. En fait, je voulais me garer ici et faire une randonnée." Sa mère, Sapir Norski, 55 ans, de Migdal HaEmek, témoigne : "Je m'étais convaincue qu'il n'entrait pas au Liban, qu'il était juste sur la ligne de défense et donc en sécurité."

Le commandant Aviram Hariv, 42 ans, directeur de l'école religieuse Ulpana de Dolev et commandant en second du bataillon 9308 de la brigade Alon, est tombé lors d'un affrontement dans le secteur occidental du Sud-Liban. Il laisse derrière lui son épouse Ayelet et six enfants. "Israël a perdu un éducateur exemplaire qui a porté les valeurs qu'il enseignait jusque sur le champ de bataille. Un homme de livre et d'épée", a déclaré Israel Gantz, chef du conseil régional de Binyamin.

Le sergent Yishai Mann, 21 ans, de Mitzpe Yericho, combattant du 50e bataillon de la brigade Nahal, est décédé dans un accident de véhicule opérationnel près de la bande de Gaza. "Nous nous inclinons devant cette grande perte et embrassons les parents et les frères et sœurs bien-aimés. Nous ressentons le prix lourd et difficile du relèvement de l'État d'Israël", a déclaré Gantz.

Ces pertes portent à sept le nombre de soldats de l'artillerie tués depuis le début de la guerre. Le 7 octobre, le capitaine Eden Nimri était tombée en sauvant son unité lors d'un combat au poste de Nahal Oz, aux côtés d'autres soldats dont le sergent Elisaf Ben Porat et le caporal Liel Weinstein.