Israël : trois soldats tués dans des tirs d'obus de mortier du Hamas au point de passage de Kerem Shalom

Trois soldats ont été tués dans les tirs d'obus de mortier du Hamas contre le point de passage de Kerem Shalom, situé à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, a anonncé Tsahal dimanche soir. Les victimes sont le sergent Ruben Assouline, 19 ans, Franco-Israélien résidant à Raanana qui combattait au sein de la brigade Givati, le sergent Ido Testa, 19 ans, qui résidait à Jérusalem, lui aussi combattant Givati, et le sergent Tal Shavit, 21 ans, résidant à Kfar Giladi et qui opérait au sein de la brigade Nahal. 11 autres personnes ont été blessées dans l'attaque.

Le terminal de Kerem Shalom, détruit par le Hamas le 7 octobre et reconstruit par Israël, a rouvert la semaine dernière, permettant le passage de camions d'aide humanitaire supplémentaires. Peu après l'attaque, Tsahal a mené des frappes aériennes à Rafah, où était situé le lanceur de roquettes et obus de mortier à partir duquel ces tirs avaient été effectués. De nombreux analystes estiment que ces tirs vont donner les mains libres à Israël pour lancer son opération à Rafah.