Israël : un officier assure que Tsahal n'a pas l'intention de quitter l'axe Philadelphie

Lors d'une réunion à huis clos du gouvernement israélien, le général Eliezer Toledano, chef de la division stratégique de l'armée, aurait affirmé que Tsahal n'a aucunement l'intention de quitter l'axe Philadelphie, contredisant ainsi les informations suggérant un soutien militaire au retrait dans le cadre d'un éventuel accord sur les otages.

Selon Toledano, l'armée a encore beaucoup à faire pour sécuriser la zone, tant en surface que sous terre. Il a décrit aux ministres le travail effectué par Tsahal le long de l'axe Philadelphie, soulignant l'importance stratégique de maintenir le contrôle de cette zone pour nettoyer les infrastructures souterraines.

Interrogé sur la possibilité de remplacer les soldats israéliens par des capteurs ou une force étrangère, le général a répondu catégoriquement : "Pas question. Nous n'avons jamais dit qu'il faut céder Philadelphie à une force étrangère. Il faut continuer à le nettoyer sous terre et en surface." Et de préciser : "Nous sommes soumis aux décisions politiques. Si le niveau politique décide de partir, nous le ferons, mais ce n'est pas ce que nous recommandons."

Parallèlement, Tsahal a annoncé avoir découvert des dizaines de tunnels près de l'axe, dont un tunnel géant permettant le passage de véhicules. Cette découverte s'inscrit dans une série d'opérations visant à localiser les infrastructures souterraines dans la région.

Sur le plan diplomatique, les récentes négociations au Caire n'auraient pas progressé, en partie à cause de l'insistance du Premier ministre Netanyahou sur le maintien de la présence israélienne le long de l'axe Philadelphie, qui n'était pas prévue dans le premier texte validé par les parties. L'Égypte s'oppose à cette présence et à la réouverture du passage de Rafah sous contrôle israélien. Le Caire se dit prêt à relancer les négociations avec le Hamas concernant les otages, mais demande une flexibilité israélienne sur la situation à la frontière et un retrait de l'axe Philadelphie.