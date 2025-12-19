Israël : un travailleur russe accusé d'espionnage pour l'Iran

Le parquet israélien a annoncé vendredi avoir inculpé un citoyen russe résidant en Israël pour des raisons professionnelles, Vitaly Zvyagnitsev, soupçonné d'avoir entretenu des contacts prolongés avec des agents iraniens et d'avoir effectué pour leur compte des missions de surveillance d'installations sensibles contre rémunération.

Selon l'acte d'accusation déposé auprès du tribunal de district du centre d'Israël, le prévenu aurait reçu pendant deux mois des instructions pour photographier et filmer des sites stratégiques et des navires militaires, dont un bâtiment de guerre américain et un sous-marin israélien de classe Dolphin.

L'enquête révèle qu'à partir d'octobre 2025, Zvyagnitsev a été en relation avec un agent des services de renseignement iraniens se faisant appeler "Roman" et prétendant résider en Russie. Ce dernier lui a proposé de travailler exclusivement pour lui, l'encourageant même à démissionner de son emploi. L'agent a également demandé au suspect de photographier son visa de séjour en Israël et s'est enquis de sa validité.

Le suspect aurait effectué plusieurs missions de surveillance : filmage de la zone portuaire d'Eilat (500 dollars), documentation de l'entrée du port de Haïfa après observation depuis les jardins bahá'ís (250 dollars), et vidéos du port d'Ashdod (500 dollars).

Alors qu'il photographiait la marina d'Herzliya, près de l'hôtel Carlton, Zvyagnitsev a éveillé les soupçons d'agents de sécurité qui l'ont interpellé. Après un interrogatoire et la suppression des images, il a été relâché. Malgré cet incident qu'il a signalé à son contact, il a reçu 500 dollars pour cette mission et a poursuivi ses activités, filmant notamment les raffineries de Haïfa.

Le suspect a finalement été arrêté il y a deux semaines par les forces de sécurité après avoir été surpris en train de filmer sur la base aérienne de Ramat David. Les vidéos ont été effacées avant d'être transmises.

Les paiements étaient effectués via des portefeuilles numériques. Zvyagnitsev est poursuivi pour contact avec un agent étranger et transmission d'informations à l'ennemi. L'affaire est actuellement instruite par le Shin Bet et l'unité d'investigation du ministère de la Défense.