Israël va augmenter le nombre de réservistes mobilisés à 350 000 en prévision d’une opération d’envergure au Liban

Le gouvernement israélien devrait approuver ce mercredi la mobilisation de 50 000 soldats de réserve supplémentaires pour atteindre un total de 350 000, en prévision d’une opération d’envergure au Liban. Jusqu'à présent, le quota était limité à 300 000, mais l’armée a demandé son augmentation pour pouvoir faire face à la possibilité d’une guerre sur le front nord. Des responsables militaires ont toutefois affirmé que l’augmentation du nombre de réservistes était due aux opérations à Rafah, qui ont nécessité plus de soldats que prévu, plutôt qu’à une extension de la guerre au nord.

IDF

Mardi, le chef d'état-major Herzi Halevi a déclaré que l'armée approchait "du moment où une décision devrait être prise" au sujet de ce front. Il a également indiqué que certains hauts responsables politique estiment qu’il est temps d’agir de manière significative contre le Hezbollah. Les responsables de la défense et les dirigeants de Tsahal considèrent que l’échelon politique doit prendre dès maintenant une décision pour changer la réalité insupportable du nord et passer de la défense à l’attaque. Cela signifierait faire du nord le front principal et de Gaza un front secondaire, même si 124 otages, vivants ou morts, y sont toujours retenus captifs.

Flash90/Eyal Margolin

Dans le cadre de la guerre en cours, le gouvernement a annoncé il y a environ deux semaines, ne pas avoir l’intention de faire adopter une loi visant à prolonger le service militaire obligatoire à 36 mois. Celle-ci ne devrait donc pas être adoptée lors de la session d'été de la Knesset. La raison de ce retard est l’opposition des ministres du Likoud à l’extension du service tant qu’un projet de loi sur la conscription, notamment sur l’exemption des ultraorthodoxes, n’est pas adopté. Selon les estimations, le retard dans l'adoption d'une loi sur l'extension du service a coûté jusqu'à présent à l'État environ 300 millions de shekels.