"Papa, maman, continuez à vous battre pour moi, je vous aime" : le Hamas publie un enregistrement non daté d'Hersh Goldberg, otage assassiné

Le Hamas a diffusé jeudi une vidéo de propagande de l'otage Hersh Goldberg-Polin, que sa famille a décrite comme un "signal d'alarme" pour que le monde agisse en faveur de la libération des autres otages à Gaza.

i24NEWS

"Aucune autre famille ne devrait endurer ce que nous avons vécu", ont déclaré les parents du jeune homme américano-israélien de 23 ans dans un communiqué, exhortant à la diffusion de la vidéo. Celle-ci a été publiée par le groupe terroriste alors que la famille Goldberg-Polin observait encore la période de deuil juive de sept jours, la Shiva.

Goldberg-Polin a été enterré lundi après que son corps, ainsi que ceux de cinq autres otages assassinés, ont été retrouvés par Tsahal samedi. L'armée a indiqué que les six otages avaient été exécutés par leurs ravisseurs du Hamas environ 48 à 72 heures avant l'arrivée des soldats dans le tunnel de Rafah où ils ont été retrouvés.

Contrairement à un précédent enregistrement publié par le Hamas en avril qui était en hébreu, Goldberg-Polin parle anglais dans cette dernière vidéo qui n'est pas datée. Il se présente, dit qu'il est né à Berkeley, en Californie, qu'il vit actuellement à Jérusalem, en Israël, et qu'il a la double nationalité américaine et israélienne.

Courtesy of the family

"J'ai eu 23 ans quatre jours avant d'être enlevé lors de la fête dans la forêt de Re'im le 7 octobre", dit-il, faisant référence au festival de musique Nova. "Depuis mon arrivée à Gaza, j'ai survécu presque sans soins médicaux, avec peu de nourriture et d'eau. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai vu le soleil ou respiré de l'air frais", dit-il, soulignant les frappes aériennes "incessantes" de Tsahal et critiquant le gouvernement israélien dans cette vidéo de propagande.

Goldberg-Polin lance ensuite un appel au président américain Joe Biden, au secrétaire d'État Antony Blinken et à tous les citoyens américains "pour qu'ils fassent tout leur possible pour arrêter la guerre, arrêter cette folie et me ramener chez moi."

Le court clip se termine par un message du jeune homme de 23 ans à sa famille. "Maman, Papa, Leebie et Orly, je vous aime, vous me manquez et je pense à vous tous les jours. Je sais que vous faites tout votre possible et que vous êtes dans les rues pour essayer de me ramener à la maison. Continuez à vous battre, et j'espère, je crois que je serai bientôt à la maison. N'arrêtez pas. Je vous aime."