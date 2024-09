La famille de Carmel Get, tuée en captivité, autorise la diffusion d'une vidéo de l'otage filmée par le Hamas

Le groupe terroriste Hamas a publié une vidéo de propagande montrant Carmel Gat, une otage israélienne assassinée la semaine dernière dans un tunnel à Rafah avec cinq autres captifs. La famille de Carmel a autorisé la diffusion de cette vidéo poignante, dans laquelle la jeune femme de 40 ans s'adresse à ses proches. "Chère famille, j'espère avoir une famille à laquelle revenir. Je reste forte pour vous aussi jusqu'à ce que ce cauchemar se termine. Je vous aime", déclare Carmel dans la vidéo.

Forum des familles d'otages

Carmel Gat, ergothérapeute, a été enlevée de la maison de ses parents au kibboutz Be'eri le 7 octobre. Sa mère, Kinneret, a été tuée lors de l'attaque. Son frère Alon a réussi à s'échapper avec sa fille Gefen, tandis que sa belle-sœur Yarden a été capturée puis libérée après 54 jours de captivité.

L'armée israélienne a récupéré le corps de Carmel samedi, avec ceux de cinq autres otages exécutés par leurs ravisseurs. Les corps ont été retrouvés dans un tunnel caché dans une chambre d'enfant, entouré de dessins et de poupées. Dans la vidéo, Carmel dit : "Je suis détenue avec très peu de nourriture, d'eau, dans des conditions d'hygiène médiocres, sous des bombardements incessants et surtout sans savoir si je vais sortir d'ici vivante."

Gil Dickman, le cousin de Carmel, a réagi à la publication de la vidéo : "C'est émouvant d'entendre sa voix. C'est déchirant d'entendre qu'elle ne savait pas que son père, son frère et sa nièce avaient survécu et que sa belle-sœur Yarden était rentrée dans le cadre d'un accord."

Carmel a été enterrée lundi dans le cimetière du kibboutz Be'eri, presque 11 mois après son enlèvement. Sur sa tombe, parmi les fleurs, on pouvait lire : "Pardon, j'ai échoué". Ses frères Or et Alon lui ont rendu hommage : "Tu nous manques, ta soif de vivre, comment tu aimais commander beaucoup de plats et goûter à tout, comment tu aimais sortir et aussi dormir tôt après une journée où tu t'étais donnée à fond."