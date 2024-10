"Je ne vois pas comment une incursion terrestre au Liban pourrait être limitée dans le temps" (Raphaël Jerusalmy)

"Si l'on veut assurer la sécurité des résidents du nord d'Israël, une incursion terrestre est indispensable. L'élimination de Nasrallah ne règle pas le problème des cellules terroristes le long de la frontière avec Israël. J'ajouterais que le Hezbollah est un très gros morceau, bien mieux armé et organisé que le Hamas. Certes, il est désorganisé et va devoir affronter un Tsahal redevenu grand, mais c'est un moment redoutable pour le peuple israélien. Il y a encore, je le redis, une mince lueur d'espoir de cessez-le-feu entre Israël et le Liban, qui mettrait le Hezbollah sur la touche." (Raphaël Jerusalmy)