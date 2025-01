"Il y a une vie après la mort. Am Israel Haï" : le premier message de l'ex-otage Romi Gonen sur Instagram

Trois jours après sa libération de captivité à Gaza, l'ex-otage Romi Gonen a publié mardi soir son premier message sur son compte Instagram. Dans ce post, accompagné d'une photo d'elle avec sa mère, la jeune femme a exprimé sa gratitude à tous ceux qui se sont battus pour sa libération et qui ont soutenu sa famille.

"Il y a une vie après la mort", a-t-elle commencé. "Je voulais prendre le temps de remercier le peuple d'Israël, ma famille et mes amis. Les prières et la force que vous avez envoyées nous ont accompagnées tout au long du chemin et nous ont aidées à croire que ce cauchemar finirait par prendre fin. Mon coeur déborde", a-elle écrit, appelant à se souvenir de tous les otages encore à Gaza et à les libérer.

"Nous devons nous rappeler qu'il y a encore 94 otages enlevées qui meurent et tout faire pour les sauver. Am Israel Hai (Le peuple d'Israël est vivant) et avec l'aide de Dieu, nous continuerons à avoir d'autres bonnes nouvelles dans les semaines à venir", a-t-elle poursuivi.

Romi Gonen, âgée de 24 ans, avait été kidnappée au Festival Nova, à Reim. Lors de son émouvante première conversation téléphonique avec son père après sa libération, la jeune femme en larmes a dit : "Papa, je suis revenue en vie !"