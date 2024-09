"Vous me manquez" : dans sa guerre psychologique, le Hamas publie une vidéo des six otages assassinés s'adressant à leurs parents

La terreur psychologique du Hamas se poursuit : l'organisation terroriste a publié lundi soir une vidéo montrant Eden Yerushalmi, tuée en captivité et dont le corps a été rapatrié en Israël, avant son assassinat. Sa famille a autorisé la diffusion d'un court extrait de la vidéo, dans lequel elle dit : "Maman, papa, Shani et Mai, je vous aime et vous me manquez."

Courtesy of the family

La famille a écrit : "Notre Eden, nous aussi nous t'aimons et tu nous manques tellement. Tu resteras à jamais dans nos cœurs." Si l'organisation terroriste ne date pas la vidéo qui montre les six otages l'un après l'autre (seule la famille d'Eden a autorisé la publication), elle promet "bientôt" un autre film des derniers moments des six otages assassinés s'adressant à leurs familles.