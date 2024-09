JetBlue présente des excuses après avoir appelé Israël "Territoire palestinien" sur ses cartes

La compagnie aérienne américaine JetBlue a annoncé dimanche qu'elle modifiait les cartes à bord de tous ses avions pour se conformer aux directives américaines concernant le Moyen-Orient, après qu'Israël y ait été représenté comme "Territoires palestiniens".

Dans un message adressé à la presse, la compagnie a déclaré que sa mission et ses valeurs visent à ce que les clients se sentent bienvenus et en sécurité à bord. "Nous sommes désolés pour l'inquiétude que cela a causée. Nous pouvons vous assurer qu'aucun membre de l'équipe JetBlue n'a participé au dessin ou à l'étiquetage de la carte de la région et que nous n'étions pas au courant du problème auparavant."

Après l'indignation publique exprimée au sujet des cartes affichées sur les vols JetBlue, la compagnie a déclaré que l'application cartographique était fournie par une société tierce.

"Après un examen attentif, nous avons décidé de changer de fournisseur de cartes. En attendant cette transition, nous avons également demandé au fournisseur actuel d'ajuster notre carte de bord pour qu'elle s'aligne sur les directives cartographiques du gouvernement américain pour la région. Nous effectuons ces changements aussi rapidement que la technologie le permet."

La suppression d'Israël de la carte avait irrité une étudiante juive qui avait interpellé la compagnie aérienne la semaine dernière, mais ce n'était pas la première fois que JetBlue était accusée de partialité possible contre Israël. En avril, un passager juif avait été expulsé d'un vol après s'être plaint d'un steward portant un pin's "Free Palestine" sur son uniforme.