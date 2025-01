Judée-Samarie : des célébrations de prisonniers palestiniens libérés malgré l'interdiction

Malgré la décision ferme du cabinet de sécurité israélien d'interdire toute célébration liée à la libération de prisonniers palestiniens, plusieurs rassemblements ont eu lieu ce weekend à Jérusalem et en Judée-Samarie, comme le révèlent des images diffusées sur les réseaux sociaux. Cette situation contrevient directement aux directives établies par le cabinet lors de l'adoption de l'accord sur les otages. La décision stipulait explicitement que "Tsahal et l'ensemble des forces de sécurité doivent empêcher toute célébration de libération de prisonniers et toute activité glorifiant les prisonniers libérés", avec une attention particulière portée aux "défilés armés en Judée-Samarie qui menacent la sécurité publique".

Le texte prévoit également des mesures économiques : le ministère de la Défense est chargé d'élaborer un dispositif permettant la confiscation des "fonds liés au terrorisme" appartenant aux prisonniers libérés ou à leurs familles, qu'ils soient résidents israéliens ou palestiniens.

En réponse aux célébrations, l'armée israélienne a déclaré : "Les forces de Tsahal dans la division de Judée-Samarie, en coordination avec les forces de sécurité, ont agi de manière préventive dans différents villages pour empêcher les manifestations armées". Un porte-parole précise : "Les actions comprenaient notamment la confiscation de drapeaux, des entretiens d'avertissement et des patrouilles prolongées. Dans les zones où se déroulent des troubles à l'ordre public ou des célébrations publiques soutenant le terrorisme, Tsahal intervient pour les disperser immédiatement."