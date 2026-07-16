Judée-Samarie : plusieurs responsables d'une structure financière liée au FPLP arrêtés

Plusieurs responsables impliqués dans la gestion de l'Union des comités de santé ont été arrêtés ces dernières semaines lors d'une opération conjointe du Shin Bet, de la police israélienne et de Tsahal, ont annoncé jeudi les trois institutions dans un communiqué commun.

Selon les autorités israéliennes, cette structure joue un rôle central dans le dispositif financier du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), organisation terroriste dont certains membres avaient perpétré en 2019 l'attentat à l'explosif près de la source d'Ein Bubin, au cours duquel l'adolescente israélienne Rina Shnerb avait été tuée.

L'Union des comités de santé avait été déclarée organisation terroriste en Israël en 2021 par le ministre de la Défense, puis association interdite en Judée-Samarie par le commandant de la région Centre, après la mise au jour de ses liens financiers avec le FPLP.

Les suspects, parmi lesquels figureraient plusieurs membres du FPLP, ont été interpellés par le Shin Bet, les forces de la police aux frontières et Tsahal, après l'apparition de soupçons laissant penser que l'organisation avait repris ses activités.

Les investigations ont établi, selon le communiqué, que la structure avait recommencé à fonctionner depuis son siège de Ramallah et continuait à employer des militants, notamment des membres du FPLP.

Des actes d'accusation ont été déposés ces derniers jours contre plusieurs personnes impliquées. D'autres procédures judiciaires devraient suivre dans les prochaines semaines.

Le Shin Bet, la police israélienne et Tsahal ont affirmé qu'ils poursuivraient leurs opérations afin d'empêcher toute tentative de reconstitution du FPLP et de ses différentes branches.