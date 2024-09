Kamala Harris assure avoir soutenu la suspension de livraisons de bombes à Israël

La vice-présidente américaine et candidate démocrate à la présidentielle, Kamala Harris, a réaffirmé mardi sa position en faveur d'un cessez-le-feu et d'un accord pour la libération des otages dans la bande de Gaza. Dans une interview accordée à l'Association nationale des journalistes noirs, Harris a déclaré : "Nous devons conclure cet accord, et nous devons le faire immédiatement - c'est ma position. En fin de compte, ce qui va débloquer tout le reste dans cette région, c'est la conclusion de cet accord."

La vice-présidente a révélé avoir eu des conversations directes avec les dirigeants israéliens et égyptiens, ainsi qu'avec les alliés des États-Unis. Elle a souligné : "Nous avons été très clairs : cet accord doit être conclu, et c'est dans l'intérêt de tous dans la région, y compris pour faire sortir ces otages."

Harris a également confirmé que les États-Unis avaient suspendu certaines livraisons de bombes à Israël pendant la guerre. "Je suis entièrement favorable à la pause que nous avons mise sur les bombes de 2000 livres... Nous avons eu un certain levier que nous avons utilisé", a-t-elle affirmé.

Cette déclaration fait suite à des informations parues dans Axios en mai, selon lesquelles le président Joe Biden avait décidé de suspendre une livraison d'armes destinée à Israël. La Maison Blanche avait plus tard confirmé cette suspension en raison de l'opposition américaine à une attaque israélienne prévue sur la ville de Rafah à Gaza.

Concernant les négociations en cours, le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, a indiqué lundi que les États-Unis continuent de collaborer avec les médiateurs égyptiens et qataris pour élaborer une proposition de cessez-le-feu révisée.

Ces déclarations s'inscrivent dans la lignée des propos du secrétaire d'État américain Antony Blinken, qui a récemment minimisé le pessimisme entourant les perspectives d'un accord sur la libération des otages, affirmant que les États-Unis présenteraient "très bientôt" une nouvelle proposition d'accord.