Kamala Harris exhorte Israël à intensifier l'aide humanitaire à Gaza

Kamala Harris, vice-présidente américaine et candidate démocrate à la présidence, a appelé dimanche Israël à redoubler d'efforts pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire dans le nord de Gaza. Cette déclaration fait suite aux affirmations du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies selon lesquelles aucune aide n'aurait atteint cette région de la bande de Gaza depuis près de deux semaines.

"L'ONU rapporte qu'aucune nourriture n'est entrée dans le nord de Gaza depuis près de deux semaines. Israël doit d'urgence faire davantage pour faciliter l'acheminement de l'aide à ceux qui en ont besoin. Les civils doivent être protégés et doivent avoir accès à la nourriture, à l'eau et aux médicaments. Le droit international humanitaire doit être respecté", a écrit Harris sur X.

Vendredi, le PAM a déclaré à CNN qu'aucune nourriture n'était entrée dans le nord de Gaza depuis début octobre, mettant un million de personnes en danger de famine. L'agence a précisé qu'en août, environ 700 camions d'aide sont entrés dans le nord de Gaza, contre seulement 400 en septembre.

Cependant, lorsque la nourriture entre dans la bande de Gaza, elle est souvent saisie par le Hamas, comme l'a montré une vidéo publiée par Channel 12 News la semaine dernière. Sur environ 100 camions d'aide entrés à Gaza, le Hamas en a pris le contrôle de 47.

Harris a répété à plusieurs reprises que la désescalade était nécessaire au Moyen-Orient. Plus tôt dans la semaine, elle a déclaré, lors d'une interview avec Stephen Colbert, que des progrès avaient été réalisés en vue d'un accord de cessez-le-feu à Gaza, mais que ces progrès n'avaient pas de sens tant qu'un accord n'avait pas été conclu. "L'accord est proche, ce qui signifie qu'un grand nombre de détails ont été réglés... mais cela n'a pas de sens tant qu'un accord n'a pas été conclu. Je ne veux donc pas suggérer que nous devrions nous féliciter d'être parfois proches d'un accord", a déclaré M. Harris à M. Colbert. "Nous devons obtenir un cessez-le-feu et un accord sur les otages le plus rapidement possible", a-t-elle ajouté.