Kamala Harris "refuse de détourner le regard" face à la tragédie qui se déroule à Gaza

"Nous espérons que les propos de la vice-présidente ne seront pas interprétés par le Hamas comme un signe de division entre Israël et les États-Unis", a déclaré un haut responsable israélien à l'issue de la rencontre entre Benjamin Netanyahou et Kamala Harris. La probable candidate démocrate aux Etats-Unis a ainsi lancé devant le Premier ministre israélien "ne pas avoir l'intention de se taire", concernant la situation humanitaire catastrophique à Gaza : "Nous ne pouvons pas détourner le regard face à ces tragédies. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être insensibles à la souffrance et je ne me tairai pas", a déclaré la vice-présidente.

Amos Ben Grachoum

Un haut responsable israélien a accusé Harris de mettre en péril les efforts en cours pour obtenir la libération des otages avec ces déclarations incendiaires, prononcées à un moment charnière des pourparlers : "Il faut espérer que les remarques faites par Harris lors de sa conférence de presse ne seront pas interprétées par le Hamas comme un gap entre les États-Unis et Israël".

Sous couvert d'anonymat, il a souligné l'importance de l'absence de divergences, tout du moins affichées, entre les positions d'Israël et des États-Unis : "Plus nos ennemis voient qu'il y a un alignement complet des positions entre Israël et les États-Unis, plus nous augmentons les chances d'obtenir la libération des otages et diminuons les chances d'une guerre régionale", déclare le haut responsable.