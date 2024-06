"L'accord de cessez-le-feu est approuvé, transmis aux négociateurs puis Netanyahou cède à la pression de Smotrich ou d'autres" (Gantz)

Longuement interviewé vendredi sur la chaine israélienne Kan, Benny Gantz, ancien ministre du cabinet de guerre, est revenu sur les coulisses du processus de décision depuis le 7 octobre et sur sa démission : "Pendant de nombreux mois, cette campagne s'est déroulée sans tensions, nous étions d'accord sur ce qu'il fallait faire. Nous fonctionnions de manière cohérente et une priorité absolue était donnée aux intérêts d'Israël. Avec le temps, cet équilibre a évolué. Nous avons vu que d'autres considérations prenaient le dessus. Par exemple l'accord sur les otages... Nous réunissons le cabinet de guerre, discutons d'un accord, Netanyahou l'approuve et le transmet à l'équipe de négociation. Ensuite... il subit des pressions - de Smotrich, peut-être d'autres - fait volte-face, leur passe des coups de fil, retarde à nouveau".

Selon lui, "le débat sur l'après-guerre à Gaza, Rafah, le transfert des forces vers le Nord - tout a été retardé pour des raisons non pertinentes": "Je ne voulais pas faire exploser la situation. Je n'ai pas jeté une allumette dans la pièce avant de partir. Pendant des mois, j'ai essayé de changer les choses de l'intérieur. Mais j'ai compris que la voie était bloquée".

Il a estimé que la guerre dans le Sud sera encore longue. "Nous allons continuer pendant des années", a-t-il déclaré. Et le jour d'après ? "Nous ne devons pas y être. Je ne veux pas que mes enfants et les vôtres se promènent à Gaza. Nous mènerons des activités offensives si nécessaire, mais nous n'assumerons pas l'aspect civil".