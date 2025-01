Un accord pour la libération d'otages serait en phase finale, selon la chaîne Al Arabiya

Une percée significative semble se dessiner dans les négociations pour un cessez-le-feu à Gaza et un accord sur les otages, selon des informations révélées ce dimanche par la chaîne Al Arabiya. D'après les médiateurs israéliens, des solutions ont été trouvées pour tous les points de blocage, l'accord n'attendant plus qu'une validation politique.

Le plan proposé s'étalerait sur deux à trois mois et comporterait plusieurs volets majeurs : l'immunité accordée aux hauts responsables du Hamas en échange de leur départ de Gaza, le transfert du pouvoir à une entité palestinienne indépendante, le déploiement de forces internationales sur le modèle de la FINUL au Liban et une garantie américaine pour l'application de l'accord.

Vendredi, une délégation israélienne d'experts s'est rendue à Doha pour poursuivre les discussions sous l'égide du Qatar et de l'Égypte. Le chef du Mossad est attendu lundi dans la capitale qatarie. L'administration Biden, qui soutient activement ces efforts diplomatiques, presse le Hamas d'accepter les propositions. Si l'organisation terroriste a exprimé sa volonté de parvenir rapidement à un accord, l'état exact des négociations reste incertain.

Pendant ce temps, les opérations militaires se poursuivent : Tsahal et le Shin Bet ont mené une centaine d'attaques à Gaza en fin de semaine, dont plus de 50 frappes ciblées basées sur des renseignements. Ces opérations visent particulièrement les capacités de gouvernance du Hamas et ses unités chargées du contrôle de l'aide humanitaire.