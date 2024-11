"L'accord qui se profile pourrait nuire à Israël", affirme un responsable politique libanais à i24NEWS

Alors qu'un accord pour un règlement du conflit au Liban qui mènera à un cessez-le-feu se rapproche, un acteur politique libanais a indiqué lors d'un entretien avec i24NEWS en hébreu qu'il n'était pas sûr qu'un tel accord bénéficiera à Israël à long terme.

"Israël obtient comme toujours des réussites militaires impressionnantes, mais échoue à obtenir des réussites politiques dans leur sillage", a déclaré la source. Le responsable a rappelé que la résolution 1701, sur la base de laquelle les parties ont signé le cessez-le-feu, a mis fin à la deuxième guerre du Liban en 2006, sans produire de résultats positifs. "Même dans cette guerre (2006), Israël a obtenu des succès militaires, qui ont quand même abouti à la reconstruction du Liban par l'Iran et à l'augmentation de son influence sur le pays ainsi qu'au renforcement du Hezbollah", a-t-il dit.

Avshalom Sassoni/Flash90

Il a également évoqué l'armée libanaise, censée mettre en œuvre la résolution 1701 et empêcher la présence de forces du Hezbollah du sud du fleuve Litani : "Il y a des éléments dans l'armée qui sont loyaux à l'Iran et au Hezbollah, et donc la solution est problématique."

"Le déploiement de l'armée (libanaise) pourrait être une étape intermédiaire, en attendant une solution plus appropriée dans laquelle des acteurs au Liban qui sont intéressés à dialoguer réellement avec Israël et l'Occident se rassembleraient", a-t-il estimé. "Compte tenu des forces politiques au Liban, une réalité dans la quelle nous aurions de bonnes relations avec Israël est certainement faisable".