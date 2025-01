"L'accord sur les otages n'existe que grâce à ma victoire aux élections", affirme Donald Trump

À la veille de son retour à la Maison Blanche, le président entrant des États-Unis, Donald Trump, a tenu dans la nuit de dimanche à lundi un rassemblement festif au Capital One Arena de Washington, pendant lequel il a évoqué le cessez-le-feu et l'accord sur les otages. Il a également promis d'annuler certaines des actions du président sortant Joe Biden.

"La plus belle chose est le cessez-le-feu que nous avons obtenu cette semaine, c'est un premier pas vers une paix durable au Moyen-Orient. Cela n'a pu se produire que grâce à notre victoire historique en novembre dernier", a-t-il expliqué, "les premiers otages viennent d'être libérés et qui sait ce qui va se passer ?".

AP Photo/Jacquelyn Martin, File

"Cet accord aurait dû être conclu plus tôt et notre administration entrante a obtenu tout cela au Moyen-Orient en moins de trois mois, sans même que je sois encore président. Nous avons accompli plus avant d'entrer en fonction que Biden n'a accompli pendant ses quatre années de mandat", a-t-il ajouté.

Dans la suite de son discours, il a mentionné les décrets présidentiels de son prédécesseur, indiquant qu'à son entrée en fonction, il prévoit d'en annuler plusieurs. "Nous allons faire beaucoup de choses, y compris des décrets qui vous rendront heureux", a assuré Trump. "Nous devons remettre notre pays sur la bonne voie. D'ici demain soir au coucher du soleil, l'invasion de nos frontières s'arrêtera et tous les migrants illégaux qui, d'une manière ou d'une autre, sont en chemin rentreront chez eux."