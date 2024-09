L'Allemagne dément avoir suspendu l'exportation d'armes vers Israël

Le gouvernement fédéral allemand dément la dépêche de Reuters d'hier selon lequel l'Allemagne aurait suspendu les nouvelles exportations d'armes de guerre vers Israël en raison de défis juridiques : "Il n'y a pas d'arrêt des autorisations d'exportations d'armes vers Israël, et il n'y en aura pas", déclare un porte-parole du ministère de l'Économie à l'Agence de presse allemande. "Il n'y a aucun boycott allemand des exportations d'armes de quelque nature que ce soit vers Israël", ajoute un autre porte-parole du gouvernement à l'agence.

"Le gouvernement fédéral décide de l'octroi de licences pour les exportations d'armes au cas par cas et à la lumière de la situation respective, après un examen minutieux, en tenant compte des considérations de politique étrangère et de sécurité conformément aux exigences légales et politiques", explique le ministère de l'Économie.

"Dans cette analyse au cas par cas, la situation actuelle est toujours prise en compte, y compris les attaques contre Israël par le Hamas et le Hezbollah ainsi que le déroulement de l'opération à Gaza."

Reuters avait rapporté hier qu'une suspension avait été mise en place sur les exportations, basant cette affirmation sur une analyse de données et une source proche du ministère de l'Économie. L'année dernière, l'Allemagne a approuvé des exportations d'armes vers Israël d'une valeur de 326,5 millions d'euros (363,5 millions de dollars), comprenant des équipements militaires et des armes de guerre, soit une multiplication par dix par rapport à 2022, selon les données du ministère de l'Économie, qui approuve les licences d'exportation. Cependant, les approbations ont chuté cette année, avec seulement 14,5 millions d'euros (16,1 millions de dollars) accordés de janvier au 21 août, selon les données fournies par le ministère de l'Économie en réponse à une question parlementaire. Sur ce montant, la catégorie "armes de guerre" ne représentait que 32 449 euros.