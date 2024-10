L'anniversaire de la guerre à Gaza mobilise des milliers de manifestants pro-palestiniens dans le monde

Des milliers de manifestants pro-palestiniens sont descendus dans les rues de grandes villes à travers le monde samedi, appelant à mettre fin à la guerre à Gaza alors que le conflit approche de son premier anniversaire. À Londres, environ 40 000 personnes ont défilé dans le centre-ville. Agnes Kory, une manifestante, a déclaré : "Malheureusement, malgré toute notre bonne volonté, le gouvernement israélien n'en tient pas compte et continue ses atrocités à Gaza, maintenant aussi au Liban et au Yémen, et probablement aussi en Iran." Elle a ajouté : "Et notre notre gouvernement britannique ne fait malheureusement que de la rhétorique et continue à fournir des armes à Israël."

À Rome, la police a fait usage de gaz lacrymogène et de canons à eau après des affrontements. Environ 6 000 manifestants ont bravé une interdiction pour marcher dans le centre-ville. À Berlin, environ 1 000 manifestants portant des drapeaux palestiniens ont scandé "Un an de génocide", un terme contesté par Israël qui affirme se défendre. Des partisans d'Israël ont également manifesté contre la montée de l'antisémitisme.

À Paris, Houssam Houssein, un manifestant franco-libanais, a exprimé ses inquiétudes : "Nous craignons une guerre régionale, car il y a des tensions avec l'Iran en ce moment, et peut-être avec l'Irak et le Yémen. Nous devons vraiment arrêter la guerre car c'est devenu insupportable maintenant." À Manille, des militants se sont heurtés à la police anti-émeute après avoir été empêchés de manifester devant l'ambassade américaine pour protester contre la fourniture d'armes à Israël par les États-Unis.

La guerre à Gaza a été déclenchée par l'attaque du Hamas contre le sud d'Israël le 7 octobre 2023, qui a fait 1 200 morts et environ 250 otages. Depuis, le conflit s'est étendu à la région, impliquant des groupes soutenus par l'Iran au Liban, au Yémen et en Irak. Malgré les condamnations internationales, le Premier ministre Benjamin Netanyahou résiste aux critiques, arguant que son gouvernement agit pour empêcher une répétition de l'assaut du 7 octobre par le Hamas.

Les efforts diplomatiques menés par les États-Unis n'ont jusqu'à présent pas réussi à obtenir un accord de cessez-le-feu à Gaza. Le Hamas souhaite un accord mettant fin à la guerre, tandis qu'Israël affirme que les combats ne peuvent cesser que lorsque le Hamas sera éradiqué.