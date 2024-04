"L'antisémitisme sur les campus américains rappelle l'Allemagne des années 30", estime Netanyahou

"L'antisémitisme qui s'exprime sur les campus américains rappelle l'Allemagne des années 30", s'est alarmé Benjamin Netanyahou en évoquant les manifestations propalestiniennes ouvertement hostiles aux Juifs qui font rage dans les plus grandes universités américaines ces derniers jours. "Une foule antisémite s'est emparée des principales universités. Ils appellent à la destruction d'Israël, ils s’en prennent aux étudiants juifs, aux professeurs juifs. Cela rappelle ce qui s’est passé dans les universités allemandes des années 1930", a-t-il dit en anglais.

Le Premier ministre a souligné l'obligation du monde de ne pas rester les bras croisés face à ce phénomène "qui doit être stoppé et condamné sans équivoque", a-t-il martelé. "Israël est faussement accusé de génocide, faussement accusé de famine et de toutes sortes de crimes de guerre", a-t-il poursuivi. "Tout cela n'est qu'un grand complot, qui n'a rien de nouveau. Nous avons vu dans l'histoire que les attaques antisémites ont toujours été précédées de calomnies et de mensonges lancés contre le peuple juif. Et aussi incroyables qu'ils aient pu être, les gens y ont cru."

"Je demande à vous tous, juifs et non-juifs, qui êtes préoccupés par notre avenir commun et nos valeurs communes, de faire une chose : levez-vous et faites entendre votre voix. Stoppez l'antisémitisme maintenant", a conclu Benjamin Netanyahou.

Après les universités de Columbia et de New York, c'est au tour de Yale d'être prise d'assaut par des manifestants appelant à un cessez-le-feu à Gaza, et hurlant leur hostilité envers "les sionistes". La police a dû intervenir à plusieurs reprises su ces campus.