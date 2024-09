🔴L'armée israélienne a éliminé le chef de l'organisation terroriste Hezbollah, Hassan Nasrallah

Le porte-parole de Tsahal annonce qu'hier (vendredi), l'armée israélienne a éliminé Hassan Nasrallah, le chef et l'un des fondateurs de l'organisation terroriste Hezbollah, ainsi qu'Ali Karaki, commandant du front sud du Hezbollah, et d'autres commandants du Hezbollah.

Des avions de combat de l'armée de l'air, guidés par des renseignements précis de la Direction du renseignement et du système de sécurité, ont attaqué le quartier général central du Hezbollah, situé sous terre, sous un immeuble résidentiel dans la zone de Dahieh à Beyrouth.

L'attaque a √©t√© men√©e alors que la direction du Hezbollah √©tait dans le quartier g√©n√©ral et coordonnait des activit√©s terroristes contre les citoyens isra√©liens. Durant les 32 ann√©es de mandat du terroriste Hassan Nasrallah en tant que chef de l'organisation terroriste Hezbollah, il a √©t√© responsable du meurtre de nombreux civils et soldats isra√©liens, ainsi que de la planification et de l'ex√©cution de milliers d'actes terroristes contre Isra√ęl et dans le monde entier.

Selon le communiqu√© de Tsahal, "Nasrallah √©tait le principal d√©cideur et l'unique approbateur des d√©cisions strat√©giques-syst√©miques, et parfois aussi des d√©cisions tactiques de l'organisation. L'organisation terroriste Hezbollah et son chef Hassan Nasrallah ont rejoint la guerre contre Isra√ęl le 8 octobre. Depuis, le Hezbollah a poursuivi ses attaques contre les citoyens isra√©liens, entra√ģnant le Liban et toute la r√©gion dans une escalade. Tsahal continuera √† frapper tous ceux qui promeuvent et s'engagent dans le terrorisme contre les citoyens de l'√Čtat d'Isra√ęl".