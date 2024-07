L'armée israélienne annonce la mort du sergent-chef Tal Lahat, 21 ans

Le sergent-chef Tal Lahat, 21 ans, de l'unité commando Maglan, originaire de Kfar Saba, a été tué au combat dans le centre de la bande de Gaza, a annoncé l'armée israélienne mercredi matin. Lahat a été tué mardi lors d'une bataille dans le centre de la bande de Gaza, dans la zone du corridor de Netarim.

Le porte-parole de l'armée israélienne a annoncé que Lahat avait été promu à titre posthume du rang de sergent à celui de lieutenant-colonel. Ses funérailles sont prévues mercredi à 17h au cimetière militaire de Kfar Saba.

La municipalité de Kfar Saba a rendu hommage au soldat tombé au combat. "Tal, fils de Ran et Ronit, et frère de Jonathan, diplômé de l'école Gordon, de la division Shazar et du lycée Rabin de la ville, était un jeune homme souriant et sociable, qui a combattu avec bravoure et férocité pour la défense de la patrie de toute son âme."

Sa mort porte à 321 le nombre de soldats tués depuis le début de l'opération terrestre à Gaza.