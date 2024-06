L'armée israélienne annonce la mort du sergent-major Ziyed Mazarib, tué à Gaza en déjouant une infiltration de terroristes en Israël

L'armée israélienne a annoncé jeudi la mort du sergent-major Ziyed Mazarib, 34 ans, originaire de Zarzir, traqueur de la division régionale sud du corps de protection des frontières. Il a été tué jeudi matin tôt lors d'un échange de tirs survenu avec des terroristes du Hamas qui tentaient de s'infiltrer en Israël, près de Kerem Shalom, dans le sud de la bande de Gaza.

Les observatrices de Tsahal ont détecté une activité suspecte entre Kerem Shalom et le kibboutz Holit, en bordure de Gaza vers 04h20. Après la détection des terroristes, les forces du bataillon de patrouille bédouine ont été dépêchées sur les lieux et, à cinq heures du matin, ils ont affronté quatre terroristes près de la clôture entre Gaza et Israël qui ont ouvert le feu dans leur direction avec des armes légères et des RPG. Trois terroristes ont été tués et la quatrième a réussi à prendre la fuite.

Michael Giladi/Flash90

L'incident s'est produit à environ 400 mètres de la clôture de sécurité qui sépare Israël de Gaza L'armée israélienne enquête sur ce grave incident, qui souligne que même huit mois après le 7 octobre et le début de la guerre, des terroristes tentent toujours de s'infiltrer en territoire israélien. L'armée tente de déterminer comment les terroristes ont réussi à s'approcher de la clôture.