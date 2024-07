L’armée israélienne annonce la mort du sergent Ori Itzchak Hadad, 21 ans, tué dans le sud de Gaza

L’armée israélienne a annoncé la mort du sergent Ori Itzchak Hadad, âgé de 21 ans, originaire de Beer Sheva, soldat du bataillon 931 de la brigade Nahal, tombé au combat ce lundi dans le sud de la bande de Gaza. Sa mort porte à 314 le nombre de militaires israéliens tués depuis le début de l’offensive terrestre dans le territoire palestinien et à 671 depuis les attaques sanglantes du 7 octobre. Lors du grave incident, qui lui a coûté la vie, un soldat de la brigade Nahal a été grièvement blessé.

Samedi, Tsahal annonçait la mort du sergent-chef réserviste, Yakir Shmuel Teitelbaum, 21 ans, résident de Maale Adumim, combattant au sein de la brigade de blindés Saar Megolan, et du sergent-chef Yair Avitan, 20 ans, de Raanana, qui opérait au sein de la brigade des parachutistes. Tous deux ont trouvé la mort au cours d'une opération ciblée menée depuis jeudi à Shejaiya, un quartier de la ville de Gaza, au nord du territoire.

Dimanche soir, dix-huit soldats israéliens ont été blessés, dont un grièvement, lors d'une attaque de drone chargée d'explosifs menée par le Hezbollah dans le nord du plateau du Golan. Le Hezbollah a revendiqué l'attaque, affirmant qu'elle visait un site militaire israélien en réponse aux frappes de Tsahal contre le groupe terroriste plus tôt dans la journée. L’un d’eux est dans un état grave et et est hospitalisé en soins intensifs neurochirurgicaux sous sédation et ventilation, et a subi une série d'opérations chirurgicales pendant la nuit. Un autre est hospitalisé conscient dans l'unité de soins intensifs, a indiqué l'hôpital Rambam de Haïfa.