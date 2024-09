L'armée israélienne dresse le bilan de dix jours d'opération à Jénine

L'armée israélienne a dressé le bilan de dix jours d'activité opérationnelle dans la région de Jénine : élimination du commandant de l'organisation terroriste du Hamas dans la zone, frappes aériennes contre des terroristes et des infrastructures terroristes, et destruction de dizaines d'engins explosifs. "Au cours de la dernière semaine et demie, les forces de Tsahal, du Shin Bet et de la police des frontières ont opéré dans la région de Jénine, dans la division de Menashe", annonce Tsahal.

"Jusqu'à présent, 14 terroristes ont été éliminés à Jénine, plus de 30 suspects ont été arrêtés, environ 30 engins explosifs placés sur les routes ont été détruits, et quatre frappes aériennes ont été menées dans la zone".

L'armée annonce aussi que de nombreuses infrastructures terroristes ont été détruites, dont un dépôt souterrain d'armes découvert sous une mosquée et un laboratoire de fabrication d'engins explosifs.

Les forces de Tsahal affirment enfin avoir localisé et confisqué de nombreuses armes et autres équipements militaires. Au cours de l'opération, le commandant de l'organisation terroriste du Hamas à Jénine, le terroriste Wassam Hazem, a été éliminé. Il dirigeait des attaques par tirs et par engins explosifs dans la région de Jénine et était responsable de la promotion d'activités terroristes en Judée et Samarie.