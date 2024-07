L'armée israélienne intercepte un drone du Hezbollah suspecté d'avoir visé une plateforme gazière offshore

Dans un contexte de tensions croissantes avec le groupe terroriste libanais, la marine israélienne a abattu un drone du Hezbollah dans les eaux économiques israéliennes, soupçonné d'être destiné à une plateforme gazière naturelle. La marine n'a pas précisé si le drone était armé ou s'il effectuait une mission de reconnaissance.

En février 2022, l'armée israélienne avait déjà intercepté trois drones survolant la Méditerranée depuis le Liban et pénétrant dans les eaux économiques israéliennes, une première dans l'histoire du pays. En octobre 2022, un accord conclu entre le Liban et Israël avait mis fin à un différend de longue date sur la plateforme de Karish, une zone de 330 milles carrés en Méditerranée, riche en réserves de gaz naturel, revendiquée par les deux pays, source de tensions et de confrontations sur les droits d'exploration et d'exploitation.