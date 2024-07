Polio à Gaza : L'armée israélienne lance une campagne de vaccination de ses soldats, destinée à s'étendre aux habitants

Le 21 juillet 2024, l'armée de défense d'Israël (Tsahal) a commencé à vacciner ses soldats contre la poliomyélite dans la bande de Gaza. Cette décision fait suite à la découverte de traces du virus de la polio dans plusieurs zones de Gaza, notamment dans l'eau potable.

La Direction technologique et logistique de Tsahal a lancé une vaste opération de vaccination pour toutes les forces de manœuvre régulières et de réserve. Les vaccinations seront effectuées progressivement, et les troupes ont reçu des instructions pour maintenir une hygiène personnelle rigoureuse. L'armée a souligné qu'aucun soldat ne sera contraint de se faire vacciner s'il ne le souhaite pas.

Parallèlement à la vaccination des soldats, Tsahal collabore avec diverses organisations pour introduire des vaccins destinés à la population de Gaza. Depuis le début de la guerre, environ 300 000 doses de vaccin contre la polio ont été acheminées dans la bande de Gaza, une quantité suffisante pour plus d'un million de citoyens gazaouis.

Le général de division Rasan Elian, chef de la Coordination des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT), est actuellement en contact avec la communauté internationale pour permettre l'introduction de doses supplémentaires de vaccin contre la polio pour les résidents de Gaza.