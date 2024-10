L'armée israélienne neutralise 18 terroristes dans une école à Gaza

L'armée israélienne et le Service de sécurité intérieure (Shin Bet) ont mené une opération conjointe jeudi qui s'est soldée par l'élimination de 18 membres du Hamas et du Jihad islamique dans la bande de Gaza. La frappe ciblée a été effectuée sur un centre de commandement et de contrôle installé dans l'ancienne école Abu Hassan, située dans le nord de l'enclave palestinienne.

https://x.com/i/web/status/1848674956801957960 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Selon un communiqué conjoint de Tsahal et du Shin Bet, "le centre de commandement et de contrôle était utilisé par les terroristes pour planifier et exécuter des attaques terroristes contre les troupes de Tsahal et l'État d'Israël". Les forces israéliennes précisent que les terroristes éliminés étaient impliqués dans de récents tirs de missiles vers Israël et dans des attaques contre les soldats de Tsahal.

L'opération a été menée grâce aux renseignements fournis par Tsahal et le Shin Bet, permettant à l'armée de l'air israélienne d'effectuer une frappe de précision. Les autorités militaires soulignent avoir pris "de nombreuses mesures pour atténuer le risque de dommages civils", notamment par l'utilisation de munitions guidées, la surveillance aérienne et le recours à des renseignements supplémentaires.

L'armée israélienne dénonce "un exemple supplémentaire de l'utilisation systématique par l'organisation terroriste Hamas d'infrastructures civiles, y compris des écoles, en violation du droit international". Le communiqué affirme que "Tsahal continuera d'opérer contre le Hamas pour défendre les citoyens d'Israël".