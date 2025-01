L'armée israélienne se prépare à une nouvelle offensive majeure à Gaza

Les Forces de défense israéliennes intensifient leurs préparatifs pour une possible offensive majeure dans la bande de Gaza, notamment dans les zones où elles n'ont pas mené d'opérations depuis plusieurs mois. Cette décision intervient dans un contexte où les négociations pour un accord sur les otages pourraient échouer. La 188e brigade blindée, récemment redéployée du Liban, a pris position à Jabaliya, remplaçant la 401e brigade qui s'est retirée après deux mois d'intenses combats et la perte de son commandant, le colonel Ahsan Daksa. À Beit Hanoun, les forces israéliennes poursuivent leur mission de démolition systématique des bâtiments surplombant Sderot et Erez, une opération jugée cruciale pour la sécurité de ces zones frontalières.

"Les terroristes ont tiré les leçons de leurs défaites précédentes", indique une source militaire à Ynet, évoquant l'adaptation tactique du Hamas. Cette évolution s'est tragiquement illustrée lors d'une attaque récente où quatre soldats de la brigade Nahal ont perdu la vie, dont le sergent-chef Alexander Fedorenko, 37 ans, suite à l'explosion d'un engin explosif sophistiqué.

À Jabaliya, le bataillon Tzabar de la brigade Givati continue d'enregistrer des succès significatifs, éliminant "des dizaines de combattants ennemis lors d'affrontements rapprochés", selon un communiqué de Tsahal. L'armée a également mené des frappes aériennes ciblées contre des commandants du Jihad islamique retranchés dans le secteur.

Le commandement sud de Tsahal maintient sa position concernant l'utilisation prioritaire des unités régulières pour les futures opérations offensives d'envergure, évitant ainsi de perturber le planning des réservistes pour 2025. Toutefois, cette stratégie pourrait être remise en question si d'autres fronts, comme le Sud-Liban, la Syrie ou la Judée-Samarie, venaient à s'embraser davantage.