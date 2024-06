L'Arménie annonce qu'elle reconnaît l'État palestinien

L'Arménie a annoncé vendredi la reconnaissance de l'État palestinien, a rapporté l'agence de presse d'État russe TASS, citant le ministère des Affaires étrangères de l'Arménie: "La République d'Arménie est sincèrement intéressée à établir la paix et la stabilité au Moyen-Orient, à établir une réconciliation durable entre les peuples juifs et palestiniens".

"Nous sommes convaincus que [une solution à deux États] est la seule façon de garantir que les Palestiniens et les Israéliens puissent donner vie à leurs aspirations légitimes. Sur la base de ce qui précède, et en réaffirmant son engagement envers le droit international et les principes d'égalité, de souveraineté et de coexistence pacifique des peuples, la République d'Arménie reconnaît l'État de Palestine."

"La situation humanitaire catastrophique à Gaza et le conflit militaire en cours sont l'un des principaux problèmes à l'ordre du jour politique international qui nécessitent une résolution. La République d'Arménie dénonce catégoriquement le ciblage des infrastructures civiles, la violence contre la population civile, la prise d'otages et la capture de civils pendant le conflit armé, et se joint aux demandes de la communauté internationale pour leur libération sans conditions", mentionne encore le communiqué.

Fin mai, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège avaient reconnu formellement l'État de Palestine, une décision qui a suscité l'ire d'Israël qui y voit une récompense faite au terrorisme après les attaques du 7 octobre. A la même période, l'Autorité palestinienne a soumis une requête afin que la Palestine devienne membre à part entière des Nations Unies.