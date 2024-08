Des propos anti-Juifs et Chrétiens et pro-Hamas de l'athlète français Muhammad Kounta pourraient entrainer sa suspension

Le Parisien de ce mercredi 14 août 2024 révèle que l'athlète français Muhammad Abdallah Kounta, spécialiste du 400 mètres et participant aux Jeux olympiques de Paris, se retrouve au cœur d'une polémique après des controversés sur Israël et le Hamas avant mais aussi pendant les JO.

https://x.com/i/web/status/1823443106118947291

Le compte SwordOf Salomon, qui traque les posts à caractère antisémite, a accusé Kounta d'avoir fait l'"apologie des terroristes du Hamas", "incité à la haine d'Israël" et "banalisé la Shoah" dans des posts depuis supprimés : Kounta a "cité une sourate du Coran considérant les Juifs et les Chrétiens comme des ennemis. Il a également qualifié la France, le pays qu’il représente, de « soufFrance » et a reposté une publication la qualifiant de "pays de racistes dégénérés".

Selon le quotidien, le conseiller régional d'Île-de-France Patrick Karam a signalé mardi soir sur la plateforme X les messages de Kounta, les qualifiant de "propos inacceptables". Certains messages comparaient les athlètes israéliens participant aux JO à "des tueurs d'enfants". Selon Karam, la FFA envisagerait de faire un signalement au procureur en vue de poursuites pénales et de suspendre l'athlète. Muhammad Abdallah Kounta, âgé de 29 ans, a participé aux épreuves de relais 4x400 mètres (hommes et mixte) lors des récents Jeux olympiques de Paris.