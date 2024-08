L'attentat à la bombe à Tel Aviv visait probablement une synagogue

L'attentat à la bombe survenu dimanche à Tel Avivvisait probablement une synagogue locale où un service de prière était en cours. Le commandant du district de Tel Aviv de la police israélienne, le commissaire adjoint Peretz Amar, a déclaré lundi : "Hier, nous avons eu un incident très inhabituel d'explosion d'un engin explosif dont la nature n'était pas claire. Dès l'arrivée des patrouilles, nous avons réalisé qu'il s'agissait d'une personne avec un dispositif attaché à lui, et il a été confirmé plus tard qu'il s'agissait d'une attaque terroriste."

Amar a ajouté : "C'était une attaque impliquant un grand engin explosif qui, s'il n'avait pas explosé à l'extérieur, aurait causé des dégâts majeurs. Si le terroriste était entré dans la synagogue, cela aurait pu être une terrible tragédie."

Le terroriste, un résident de la région de Naplouse, a été tué lorsque l'engin qu'il transportait a explosé près de la synagogue dans le sud de la ville. Une personne a été modérément blessée dans l'incident. Les enquêtes ont révélé que le matériel explosif de l'engin était probablement défectueux.

Amar a précisé que le terroriste n'avait pas de casier judiciaire et que l'engin artisanal qui a explosé sur les lieux était probablement défectueux. "Nous estimons que le terroriste devait atteindre un certain endroit et a apparemment remarqué la synagogue sur son chemin. Il a décidé de s'arrêter un moment pour armer l'engin, mais a apparemment appuyé sur autre chose et l'a activé," a expliqué Amar.

Lundi, les groupes terroristes Hamas et Jihad islamique ont revendiqué conjointement la responsabilité de l'attaque. Cependant, les responsables de la sécurité se sont jusqu'à présent abstenus d'attribuer la responsabilité à ces groupes malgré leurs revendications, et enquêtent également sur la possibilité qu'une autre entité ait envoyé le terroriste.

Les agences de sécurité tentent également de déterminer où le terroriste avait initialement l'intention de mener son attaque, au cas où il serait établi que l'engin explosif était effectivement défectueux.