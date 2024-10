L'aviation israélienne frappe massivement le fief du Hezbollah à Beyrouth après des ordres d'évacuation

Plus d'une douzaine de frappes aériennes israéliennes ont touché les banlieues sud de Beyrouth lundi soir et dans les premières heures de mardi, après que Tsahal a accusé le Hezbollah de stocker des millions de dollars dans un bunker sous l'un des plus grands hôpitaux du Liban. Ces frappes ont été lancées après que le porte-parole arabophone de Tsahal, le lieutenant-colonel Avichay Adraee, a ordonné aux résidents de plusieurs bâtiments des banlieues sud de Beyrouth d'évacuer la zone, les avertissant qu'ils étaient "situés près d'installations et d'intérêts appartenant au Hezbollah".

Le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de Tsahal, a déclaré qu'Israël estimait qu'il y avait environ "un demi-milliard de dollars en billets et en or" dans un bunker sous l'hôpital Al-Sahel dans la banlieue sud de Beyrouth, connue sous le nom de Dahiyeh, où le Hezbollah est largement basé.

L'hôpital a néanmoins annoncé l'évacuation de ses patients vers un lieu plus sûr. Son directeur, Fadi Alameh, a démenti les allégations de Tsahal et invité l'armée libanaise à visiter le site. "L'hôpital, qui est présent dans la zone depuis 42 ans, dispose de salles souterraines pour la chirurgie et n'a aucun lien avec le Hezbollah ou tout groupe politique", a-t-il déclaré à la télévision locale Al-Jadeed.

Le ministère libanais de la Santé a annoncé qu'un bilan préliminaire faisait état de quatre morts, dont un enfant, et de 24 blessés dans les frappes près du plus grand hôpital public du pays.

Ces frappes sont intervenues alors que Tsahal continuait de pilonner une série de positions du Hezbollah à travers le Liban, avec des frappes contre environ 300 cibles au cours des dernières 24 heures. Le chef d'état-major de Tsahal, le lieutenant-général Herzi Halevi, a notamment déclaré lundi que plus de deux douzaines de cibles appartenant à la société financière Al-Qard Al-Hassan, liée au Hezbollah, avaient été touchées.

Al-Qard Al-Hassan est une société financière, officiellement enregistrée comme organisation caritative, qui propose depuis les années 1980 des crédits aux clients en échange de dépôts en or sans intérêts. Israël accuse le Hezbollah de tirer profit des civils libanais via AQAH.