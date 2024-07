L'ayatollah Ali Khamenei aurait ordonné une attaque directe contre Israël après l'élimination de Haniyeh à Téhéran (NYT)

Selon un article du New York Times publié le 31 juillet 2024, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, aurait ordonné des représailles contre Israël suite à l'assassinat d'Ismail Haniyeh, leader du Hamas, à Téhéran. Cette décision intervient après ce qui est perçu comme un échec sécuritaire humiliant pour l'Iran.

D'après trois responsables iraniens cités par le journal américain, Khamenei aurait donné cet ordre lors d'une réunion d'urgence du Conseil suprême de sécurité nationale iranien mercredi matin.

L'assassinat d'Haniyeh, survenu alors qu'il était à Téhéran pour l'inauguration du nouveau président iranien, a choqué les responsables iraniens qui le considèrent comme un franchissement de "lignes rouges". Selon le New York Times, les commandants militaires iraniens envisageraient une attaque combinée de drones et de missiles sur des cibles militaires près de Tel-Aviv et Haïfa, en évitant délibérément les cibles civiles. Une option serait une attaque coordonnée depuis l'Iran et d'autres fronts où il dispose de forces alliées, notamment le Yémen, la Syrie et l'Irak.

Khamenei aurait également demandé aux commandants militaires de préparer des plans de défense en cas d'expansion du conflit et de frappes israéliennes ou américaines contre l'Iran.