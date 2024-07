L'élimination d'Ismaïl Haniyeh secoue la scène internationale et ravive les craintes d'un conflit régional

L'élimination d'Ismaïl Haniyeh, leader du Hamas, lors d'une frappe à Téhéran mercredi soir, a propulsé le Moyen-Orient au cœur de l'actualité mondiale. Haniyeh, en visite officielle en Iran, a été tué peu après avoir rencontré le guide suprême Ali Khamenei. Cette action audacieuse sur le sol iranien est perçue comme une humiliation majeure pour le régime de Téhéran, et remet en question sa capacité à protéger ses alliés et ses propres dirigeants.

Les médias internationaux, de CNN au New York Times en passant par la BBC, soulignent l'ampleur de cette opération. Fox News la qualifie de "message clair" indiquant qu'Israël ne fait pas de distinction entre l'Iran et ses proxys, le Hamas et le Hezbollah. Cette élimination, survenant après celle d'un haut commandant du Hezbollah au Liban, fait craindre une escalade vers un conflit régional plus large. Les analystes s'interrogent sur l'impact de ces actions sur les négociations de cessez-le-feu à Gaza, où Haniyeh était considéré comme une voix relativement modérée au sein du Hamas.

Les portraits dressés par la presse internationale de Haniyeh varient considérablement. The Guardian le décrit comme un modéré essentiel aux négociations, tandis que le Corriere della Sera rappelle son soutien aux attaques terroristes du 7 octobre contre Israël. Certains experts, comme Federico Rampini, suggèrent que ces assassinats ciblés pourraient être une stratégie israélienne pour déclarer victoire et se retirer de Gaza. D'autres y voient le prélude à une escalade incontrôlable vers une "guerre totale" au Moyen-Orient. L'événement soulève également des questions sur la sécurité des hauts responsables iraniens et la capacité d'Israël à les cibler.