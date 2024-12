"L'entourage de Trump a conscience que Netanyahou retarde l'accord", déclare le père de Nimrod Cohen, otage à Gaza

Yéhouda Cohen, le père de l'otage Nimrod Cohen, retenu depuis maintenant 446 jours dans la bande de Gaza, a déclaré mercredi matin à i24NEWS en hébreu que l'entourage du président américain élu, Donald Trump, avait émis une critique implicite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. "Ils ont aussi conscience que Netanyahou retarde l'accord".

Selon lui, Netanyahou souhaite un accord partiel afin de pouvoir poursuivre la guerre à Gaza. "Le gouvernement ne veut pas parler de l'après-guerre, Smotrich et Ben Gvir veulent établir des implantations (dans la bande de Gaza)", a poursuivi Cohen. "C'est pourquoi le gouvernement ne veut pas d'un cessez-le-feu, il veut un contrôle militaire de Tsahal à Gaza".

La semaine dernière, la famille de Cohen a été invitée à un événement organisé pour les familles endeuillées du corps des blindés. Cette invitation a suscité une tempête, car Nimrod Cohen est toujours considéré comme otage vivant. Son frère, Yotam Cohen, a raconté à i24NEWS: "Ils avaient l'intention de nous inviter en tant que famille d'une personne kidnappée et non en tant que famille endeuillée, et nous n'avons pas l'intention de le devenir". Tsahal s'est excusé pour l'incident. "L'invitation de la famille a été faite par erreur et de bonne foi, Tsahal regrette l'incident et tirera les leçons appropriées", a déclaré l'armée.