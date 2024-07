L'envoyé américain en bonne voie pour négocier un accord de cessez-le-feu entre Israël et Liban (médias)

L'envoyé spécial américain Amos Hochstein serait proche de la conclusion d'un accord entre Israël et le Liban, même si plusieurs questions clés restent en suspens, selon un rapport publié dimanche dans le journal libanais al-Diyar.

Hochstein a informé les responsables français qu'Israël et les responsables libanais étaient presque totalement d'accord sur un accord pour mettre fin aux hostilités, même si les combats se sont déroulés entre Israël et le Hezbollah, et non avec les forces armées libanaises.

Citant des sources politiques libanaises, le média rapporte que les principaux points qui continuent de poser problème sont le retrait du Hezbollah à 10 km de la frontière et le fait de maintenir des zones à la frontière sous contrôle israélien.

Les parties se sont mises d'accord sur le fait que le Hezbollah ne construise pas de tours d'observation le long de la frontière et que l'armée libanaise se déploie plus largement dans le sud du Liban.

Sur les 13 points de désaccords territoriaux le long de la frontière, sept ont été résolus. Selon l'article, le Hezbollah a accepté en principe le cadre des demandes du gouvernement libanais. Les autres points de discorde sont un retrait des forces israéliennes de la frontière, correspondant à la distance à laquelle le Hezbollah se retirera.