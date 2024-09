L'Espagne accueille des dirigeants arabes et européens pour discuter des moyens de mettre fin au conflit à Gaza

L'Espagne accueille vendredi une réunion de dirigeants de plusieurs pays musulmans et européens visant à mettre un terme à la guerre à Gaza, et appelle à un calendrier clair pour que la communauté internationale mette en œuvre une solution à deux États au conflit israélo-palestinien.

Thomas COEX / AFP

"Nous nous réunissons pour faire un nouvel effort en vue de mettre fin à la guerre à Gaza, pour sortir de la spirale sans fin de violence entre les Palestiniens et les Israéliens... Cette voie est claire. La mise en œuvre de la solution à deux États est la seule issue," déclare le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, aux journalistes.

Étaient présents ses homologues, notamment de Norvège et de Slovénie, le chef de la politique étrangère de l'Union européenne Josep Borrell, le Premier ministre palestinien Mohammad Mustafa et des membres du Groupe de contact arabo-islamique pour Gaza qui comprend l'Égypte, l'Arabie saoudite, le Qatar, la Jordanie, l'Indonésie, le Nigeria et la Turquie.

Albares affirme qu'il y avait "une volonté claire" parmi les participants, qui notamment n'incluent pas Israël, "de passer des paroles aux actes et de progresser vers un calendrier clair pour la mise en œuvre effective" d'une solution à deux États, en commençant par l'adhésion de la Palestine aux Nations Unies.

Israël n'a pas été invité car il ne faisait pas partie du groupe de contact, explique Albares, ajoutant cependant que "nous serons ravis de voir Israël à toute table où la paix et la solution à deux États sont discutées".