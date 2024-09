Plus de 20 membres du Hezbollah éliminés en même temps que Nasrallah

L'armée israélienne a annoncé dimanche que la frappe de vendredi sur un bastion du Hezbollah à Beyrouth aurait coûté la vie à Hassan Nasrallah et à une vingtaine de commandants. Selon le porte-parole de Tsahal : "Plus de 20 terroristes de divers rangs ont été éliminés. Ils s'étaient réunis dans un quartier général souterrain à Beyrouth, situé sous un bâtiment civil. C'est de là qu'ils planifiaient, dirigeaient et commandaient les opérations contre Israël."

Parmi les hauts responsables tués figurent :

Ibrahim Hossein Jazini, chef de l'unité de sécurité personnelle de Nasrallah

Samir Toufik Div, conseiller de longue date de Nasrallah, notamment sur les questions de terrorisme

Abdel Amir Muhammad Sablini, chargé du renforcement des capacités du Hezbollah

Ali Naaf Ayoub, responsable de la gestion des incendies au sein de l'organisation

L'armée israélienne a également diffusé des images révélant que ce centre de commandement souterrain du Hezbollah se trouvait à proximité immédiate d'une école de l'ONU.