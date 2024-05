Gaza: l'armée israélienne frappe le centre de commandement du Hamas à l'intérieur du quartier général de l'UNRWA

L'armée israélienne et l'agence de sécurité Shin Bet ont annoncé dimanche avoir mené une frappe sur le centre de commandement et de contrôle appartenant à l'organisation terroriste du Hamas, situé à l'intérieur du complexe de l'UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine) dans la région centrale de la bande de Gaza.

Le porte-parole de Tsahal a déclaré que la frappe était "une réponse aux récentes activités terroristes dirigées contre les forces des FDI et les efforts d'aide humanitaire.

Le centre de commandement aurait servi de plaque tournante pour orchestrer plusieurs opérations terroristes contre les forces israéliennes dans le corridor central de Gaza ces dernières semaines. Dirigée par la Division de Gaza et avec des conseils de renseignement de l'IDF et du Shin Bet, l'opération a été minutieusement planifiée pour minimiser les dommages collatéraux, annonce l'armée. Des armements précis ont été utilisés pour cibler l'infrastructure du Hamas tout en évitant de nuire aux civils.

Israel Defense Forces IDF soldier during a raid outside the UNRWA Gaza HQ

Le quartier général ciblé aurait facilité le transfert d'armes et de fournitures aux opérateurs du Hamas, y compris par des tunnels souterrains. Le porte-parole de l'armée a rappelé que "le Hamas exploite constamment les institutions internationales et les populations civiles comme boucliers humains pour ses activités terroristes contre Israël".