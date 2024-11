L'Irak promet d'enrayer les attaques de drones contre Israël depuis son territoire

Le Premier ministre irakien Mohammed Chia al-Soudani a annoncé mardi soir que son pays allait prendre des mesures pour empêcher les attaques menées depuis son territoire, alors que des milices chiites pro-iraniennes multiplient les frappes de drones contre Israël depuis plusieurs mois. "Les décisions concernant la guerre et la paix sont exclusivement réservées au gouvernement irakien, qui poursuit ses actions ayant abouti à la saisie d'armes sur le point d'être utilisées", a déclaré al-Soudani dans un communiqué. "Nous tiendrons pour responsable quiconque participe à ce type d'activité qui menace la sécurité et l'intégrité territoriale de l'Irak", a-t-il ajouté.

Cette annonce intervient au lendemain d'une lettre adressée par le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, au président du Conseil de sécurité de l'ONU, appelant à une action immédiate concernant les activités des milices pro-iraniennes en Irak.

Le revirement est notable puisque quelques heures plus tôt, al-Soudani qualifiait la plainte de Saar de "prétexte pour attaquer l'Irak" et "élargir la guerre dans la région". Il affirmait alors que l'Irak refusait d'entrer dans le conflit régional tout en "cherchant à apporter de l'aide aux peuples palestinien et libanais".

Selon la chaîne Kan 11, Israël envisagerait des frappes en Irak pour entraver les activités des milices iraniennes opérant depuis le territoire irakien. Le site Axios rapporte que l'administration Biden a averti le gouvernement irakien qu'un échec à empêcher toute attaque iranienne contre Israël depuis son territoire pourrait provoquer des représailles israéliennes contre l'Irak.